La tensione si sta alzando da qualche giorno attorno all'operazione. Perché il centrocampista classe '97 è al centro di una situazione particolare sul mercato dove ognuno fa il suo gioco: il Cagliari vuole vendere il suo gioiello nel modo migliore, l'Inter vuole restare alle sue condizioni, la Roma si muove perché non c'è nulla di fatto. In queste ore, la dirigenza nerazzurra ha assunto una posizione chiara:. Insomma, non vuole accettare il prezzo fissato dal Cagliari di 50 milioni, ritiene di essere arrivata a una proposta soddisfacente e soprattutto ha ancora in mano il. Ecco perché secondo i nerazzurri sarà un discorso ancora lungo.- Il presidente Giulini non è d'accordo, vendere Barella nell'anno del Centenario significa farlo soltanto a condizioni totalmente soddisfacenti. E la proposta dell'Inter non è ancora ritenuta tale, pur sapendo che Nicolò vuole raggiungere Conte a tutti i costi.e comprende anche Gregoire Defrel, graditissimo al Cagliari (inizialmente c'era in ballo anche il prestito di Luca Pellegrini, ora ceduto alla Juve). Ma al momento l'operazione coi giallorossi non si sblocca perché, che ad oggi si sente ancora in pole position ma alle proprie condizioni. Una fase di stallo delicata dove è difficile che si inseriscano altri giocatori (Lorenzo Pellegrini piace tanto e ve lo abbiamo raccontato, ma non è decollata alcuna trattativa fino ad oggi e vuole rimanere alla Roma). Un braccio di ferro dove l'Inter non demorde. E dove