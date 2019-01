A Formello spergiurano che non sia successo niente. Correa è entrato nel secondo tempo contro il Napoli, Inzaghi ha scelto di far giocare Parolo, nelle ultime ore alcune indiscrezioni avevano riportato di un forte momento di tensione tra il mister e l'ex Sampdoria. Pentito, contro la Juventus Inzaghi potrebbe inserirlo. Intanto, tutti negano che Correa abbia reagito male alla notizia di partire dalla panchina.



CORREA LAZIO - Come riporta il Messaggero, Correa si lamenta da ottobre per lo scarso utilizzo, ma adesso tutti giurano che non ci sia stato nessun attrito. Solo un problema al piede, per questo non sarebbe stato utilizzato dall'inizio.