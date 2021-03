. Dopo l'Ajax e il Lione, quella patita contro il Porto fa ancora più male e fa ancora più rumore. Perché non si può non parlare di fallimento sotto ogni punto di vista.si possono pure elencare tutti gli alibi del caso, ma l'eliminazione contro un Porto per di più ridotto in 10 per oltre 70 minuti non è giustificabile in alcun modo.Non è comunque la prima volta in stagione che l'alta tensione si manifesta proprio con proteste anche sanzionate a vari livelli. Una tensione figlia della frustrazione, che pure Leonardo Bonucci ha fatto fatica a trattenere al momento della sostituzione.ersino in superiorità numerica è emersa la peggiore condizione rispetto agli avversari. Senza forze mentali ancor più che fisiche.Lui ne aveva vinte quattro in cinque anni, la Juve ne aveva sfiorate almeno un paio, insieme si sono normalizzati. E se per due anni la Juve è uscita nonostante i suoi gol, questa volta ha deluso CR7 più di tutti:È soprattutto finito il ciclo decennale della Juve più vincente di sempre in Italia, ma mai in Europa. Ed è finito tra delusione, rabbia, stanchezza, frustrazione: gli ingredienti finali del fallimento bianconero.