da una partita che soltanto fino a poche settimane fa poteva essere annoverata come uno dei tanti appuntamenti in calendario nella lunga corsa a tappe per provare a confermare il titolo di campione d’Italia della passata stagione.perché nel frattempo, dopo la vittoria a Salerno nella prima del 2023, sono arrivati cinque gare ufficiali senza vittoria e nelle ultime due sono giunti due autentici tracolli contro Inter e Lazio che hanno fatto sfumare il secondo trofeo stagionale dopo la Coppa Italia e fatto precipitare i ragazzi di Pioli a -12 dalla capolista Napoli. Fin qui la mera cronaca di una situazione ben nota a tutti a Milanello e dintorni, ma a complicare ulteriormente l’avvicinamento al match delle 12.30 di domenica le- raccolte da calciomercato.com -Se la compattezza e l’unità di intenti erano stati il grande punto di forza di un gruppo allargato allo staff die Moncada come responsabili dell’area tecnica e ad un management che nell’ex adaveva trovato l’anello di congiunzione tra squadra e proprietà, da tempo la situazione non sembra essere più così lineare.zenit di un percorso iniziato con questi interpreti nell’estate 2019 - ma decollato effettivamente soltanto dopo la lunga sosta per il lockdown dei primi mesi del 2020 -, che nella celeberrima intervista alla Gazzetta del maggio 2022 invocava l’innesto di tre giocatori di livello pronti da subito per innalzare il livello della rosa e che, anche nelle più recenti apparizioni televisive,Come ha dimostrato poi il caso Zaniolo.in maniera più diplomatica ma altrettanto ficcante. Senza la necessità di esporsi mediaticamente. Ma soprattuttodel compito affidatogli o che comunque non hanno goduto di particolare considerazione da parte di Pioli e del suo staff.che avrebbero consentito di alleggerire il monte ingaggi (i rossoneri vantano attualmente 32 elementi in organico) e favorito pure il lavoro di Pioli (“Siamo un po’ lunghi in alcuni reparti”, disse il tecnico alla vigilia del derby d’andata dello scorso settembre, “All’estero ci sono rose con numeri inferiori, per i giovani è più difficile scavalcare certe gerarchie”, ribadì in un incontro presso la Statale di Milano a novembre).- che nel frattempo aveva perso punti di riferimento come Romagnoli, Kessie e Ibrahimovic, quest’ultimo per infortunio - con una perdita graduale di brillantezza che, dopo le avvisaglie della prima parte di stagione conclusa a novembre con la sosta per i Mondiali, è venuta drammaticamente a galla proprio alla ripresa dell’attività.che - ricordiamolo - lo scorso novembre prolungava fino al 2025 il suo contratto col Milan, vedendosi riconosciuto un adeguamento dello stipendio sino a 4 milioni netti a stagione. Secondo quanto risulta a calciomercato.com,che, come tutte le componenti tecniche e dirigenziali si aspetta segnali immediati di reazione da parte della squadra, a maggior ragione dopo l’ulteriore crollo contro la Lazio di martedì scorso.Il Sassuolo subito, poi la possibile rivincita contro l’Inter nel derby del 5 febbraio: il destino offre l’immediata occasione al Milan e al suo allenatore di prendersi la rivincita e di scacciare i venti di crisi di questo pessimo inizio di 2023, ma d, quello che varrebbe la terza qualificazione consecutiva alla fase a gironi di Champions League. Prestigio e (tanti) soldi in ballo, da difendere dal prepotente ritorno di Roma, Lazio e Atalanta, che nelle ultime settimane hanno riassorbito il ritardo in classifica dai rossoneri e reso ancora più incerta la corsa per i piazzamenti che valgono l’Europa che conta. Nulla è perduto, ma tanti segnali inducono a pensare che il tempo delle parole sia davvero finito e che sia arrivato quello dei fatti. Perché, impensabili soltanto fino a pochi mesi fa.