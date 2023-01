, che in queste complicate settimane per il suosperava (diciamo pure spera, finché c'è speranza) di riaccendere la scintilla con un colpo di mercato last minute come. Un'opportunità (a certe condizioni), un sogno, ma poi ci sono i fatti e la: fatta di numeri incontrovertibili, di fronte ai quali nessun dirigente di un club italiano oggi può opporsi.- tra i 45 e i 50 milioni di euro -Con 32 calciatori nell'organico di Stefano Pioli e una resa ad oggi palesemente al di sotto delle aspettative da parte degli acquisti dell'estate, come poteva essere ragionevole immaginare che dalla proprietà arrivasse luce verde per una nuova operazione in entrata nell'ordine - nella migliore delle ipotesi - di 20 milioni di euro?E' abbastanza strano, per non dire paradossale, parlare del Milan attuale come di una squadra protagonista di una serie di equivoci interni che rischiano di alimentare un vero e proprio cortocircuito se non si saprà individuare per tempo le criticità e correggere la rotta.per effetto di una politica sul mercato diametralmente opposta alle logiche del nostro calcio. O almeno di quello di una volta, quando di soldi ne giravano molti di più., innescando meccanismi virtuosi che consentono di restare a galla e competitivi anche di fronte all'impossibilità di riproporsi nell'immediato a certi livelli in Europa. Lì si fa un altro sport, ma questo non può essere l'alibi per continuare ad agire secondo vecchie dinamiche, nemmeno troppo efficaci per i tempi che corrono.(insieme a chi lo ha accompagnato nel suo percorso di dirigente)Sono i fatti, sono i numeri, a dirci che tra De Ketelaere, Thiaw, Dest, Adli, Vranckx e Origi ad oggi nessuno di loro possa considerarsi un inserimento azzeccato. Almeno nell'immediato, visto cheAnche perchéalla Gazzetta dello Sport andava proprio in questo senso,, non in linea coi nuovi parametri finanziari ed in osservanza a quanto concordato con la Uefa pure nel settlement agreement.Il calcio di oggi impone logiche alle quali non si può sfuggire e che, per esempio, contraddistinguono l'ottimo cammino del Napoli capolista: partiti molti pezzi da novanta dello spogliatoio, è stato possibile finanziare quegli acquisti che oggi fanno volare la squadra di Spalletti. E' tempo di adeguarsi per restare al passo con l'attualità e non dilapidare in pochi mesi il patrimonio di conoscenze e di insegnamenti raccolti in un triennio di ottimo lavoro. Maldini è avvisato.