Tentazione Boca per Caicedo, che è pieno di dubbi sul suo futuro. Come riporta il Corriere della Sera, potrebbe decidere di raggiungere De Rossi in Argentina, forzare la mano e arrivare a scadenza, per monetizzare sull'ultimo contratto, o rinnovare fino al 2022 con la Lazio.



MERCATO LAZIO - L'attaccante ecuadoreno si sente desiderato: Inzaghi lo vuole tenere, le sirene di mercato si fanno sentire. In amichevole, contro la Triestina, ha messo il timbro, con tanto di litigio con qualche tifoso dietro la porta. Tutto rientrato, ora deve decidere il suo futuro: tentazione Boca, oppure accontentare Inzaghi e rimanere.