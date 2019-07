In casa Lazio resta vivo il rebus sulla situazione di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista biancoceleste è stato protagonista di una stagione di alti e bassi, conclusa comunque con la vittoria in Coppa Italia. Ora però le sirene del mercato chiamano ed il serbo non sembra così dispiaciuto dall'idea di provare altre esperienze. La Juventus continua a seguire il giocatore che rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti straordinaria. Le avversarie non mancano e provengono quasi tutte dalla Premier League, come riportato dal Corriere dello Sport: in prima fila ci sono Paris Saint-Germain e Manchester United, mentre restano in scia Manchester City e Tottenham.