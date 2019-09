Clamoroso in Germania: il Bayern è pronto a non concedere più giocatori alla nazionale tedesca. Il motivo? La rivalità tra Neuer e Ter Stegen: se l'estremo difensore del Barcellona sarà titolare della Germania ai danni del capitano del Bayern, i bavaresi non manderanno più i propri calciatori in nazionale.



Lo scrive Sport Bild, riportando le parole di Uli Hoeness dopo la sfida di Champions di Belgrado: "Se mi ricorda la rivalità tra Khan e Lehmann? Non, non accetteremmo mai un cambio. Se ciò accadra, non manderemo più giocatori nella squadra nazionale".