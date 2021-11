Antonio Palumbo e Marino Defendi, entrambi giocatori della Ternana (serie B), sono risultati positivi al Covid.



A comunicarlo, in una nota, è la stessa società calcistica, a seguito degli abituali controlli svolti sui giocatori.



E' stato subito attivato il protocollo previsto. Entrambi i calciatori sono in buona salute e si trovano in isolamento.



Negativo tutto il resto del gruppo squadra, sottoposto ai test. "Seguirà un monitoraggio stretto con tamponi - scrive la Ternana nella nota - secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie che sono state prontamente informate".



Per la società rossoverde si tratta dei primi casi di Covid registrati nella prima squadra dall'inizio della pandemia.