Il più classico dei gol dell'ex non è bastato alla Ternana per superare il Genoa e mantenersi in vetta alla classifica di Serie B.Eppure il sogno di battere il Grifone i rossoverdi lo hanno cullato per gran parte del secondo tempo, dopo aver sbloccato il risultato sul finire del primo con il bel gol di. Una rete che l'attaccante ancora di proprietà rossoblù ha accompagnato con un'esultanza rabbiosa che in molti hanno letto come un segnale di rivalsa nei confronti del club che non ha creduto in lui. Una ricostruzione che lo stesso centravanti toscano ha però smentito in sala stampa dopo il triplice fischio: "contro il Genoa.Inoltre non ero al meglio perché arrivavo da due settimane di stop a causa di un'infiammazione muscolare e trovare la mia quarta rete stagionale è stata un bella gioia che voglio condividere con lo staff medico che mi sta dando una grande mano".Alla felicità per la rete ha fatto però da contraltare la delusione per una sconfitta maturata nel finale di gara: "C’è rammarico perchéDopo il rigore la partita non era finita, eravamo sull1-1. Il gol del loro vantaggio è stata però una mazzata psicologica anche se poi ce la siamo giocata sino all’ultimo. Le sconfitte bruciano sempre, non esistono sconfitte che valgono come vittorie. Conta la prestazione, conta come hai perso contro il Genoa e secondo me i valori in campo fra noi ed il Genoa non sono poi così distanti. Per questo dico che il 2-0 non sarebbe stato assolutamente rubato da parte nostra”.