La stagione di Johann Vasquez non sta rispettando quelle che erano le aspettative del ragazzo.



Il difensore messicano in estate è passato in prestito dal Genoa alla Cremonese, garantendosi la possibilità di proseguire la propria avventura in Serie A e con essa la convocazione ai mondiali del Qatar.



Come detto, però, lo spazio riservatogli in maglia grigiorossa è insufficiente rispetto a quello da lui preteso. Motivo che potrebbe indurlo a cambiare casacca già a gennaio. Oltre al possibile rientro anticipato alla casa madre rossoblù, per Vasquez si potrebbe prospettare anche l'opportunità di un temporaneo rientro in patria. Stando a quanto pubblica stamane il Secolo XIX, infatti, sulle tracce del difensore si starebbe muovendo il Chivas, club di Guadalajara tra i più importanti del paese nordamericano.