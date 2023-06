Dopo l'ufficialità della cessione della Ternana a Pharmaguida da parte di Stefano Bandecchi, Nicola Guida, il fondatore dell'azienda, ha parlato così: "Sono onorato di intraprendere questa sfida e discendere in campo in prima persona nella Ternana, con l'ambizione di far crescere ulteriormente la società e rendere orgogliosi i suoi tifosi. Continueremo la collaborazione con Bandecchi, perché i successi della squadra sono strettamente legati allo sviluppo della città". (foto Alberto Mirimao per Ternana Calcio)