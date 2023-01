Una pesante tegola rischia di abbattersi sulla testa del presidente della Ternana Stefano Bandecchi.



La Guardia di Finanza di Roma, su richiesta del procuratore aggiunto Stefano Pesci e dalla pm Valentina Margi, ha avanzato nelle scorse ore un decreto di sequestro nei confronti del numero uno della società umbra e di due suoi soci per un presunto caso di evasione fiscale ammontante ad oltre 20 milioni di euro riguardante l'università telematica UniCusano fondata da Bandecchi nel 2006.



La vicenda, a detta degli inquirenti, non riguarderebbe la Ternana che dunque non sarebbe coinvolta direttamente nella questione. Una versione che tuttavia lo stesso Bandecchi ha smentito pubblicamente: “Sto cazzo non è coinvolta! – ha dichiarato il patron rossoverde ad Am84 – La Guardia di Finanza ha sequestrato i conti della Ternana. Se non lì sblocca entro il 30 del mese non riusciremo a pagare gli stipendi e i trasferimenti".



Bandecchi assicura ad ogni modo che la questione non condizionerà nè il mercato né il rendimento della sua squadra: “Sabato la Ternana farà la sua partita. Speriamo la faccia bene ed onori la maglia. Tutto il resto non si ferma niente”.