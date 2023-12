La Ternana studia le prossime mosse per il mercato. Gli occhi del club rossoverde si rivolgono in Serie A, dove piacciono alcuni profili dell'Udinese. Come riportato dal Corriere dello Sport, nel mirino delle Fere sono finiti Axel Guessand e Antonio Tikvic, difensori centrali del 2004 di proprietà del club friulano. Sempre per la difesa, il club tiene d'occhio Andrea Carboni del Monza e Francesco Donati del Lecco.