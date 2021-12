La Ternana cerca un rinforzo per puntellare la difesa a disposizione di mister Cristiano Lucarelli. Secondo i media umbri i fari della società rossoverde sono puntati su giocatore classe '90 Ramzi Aya, in uscita dalla Salernitana, che quest'anno ha disputato solo due spezzoni di partita in Serie A con la maglia granata.