IL TABELLINO:



Empoli-Milan 1-1 (primo tempo 0-1)

Marcatori: 10’ p.t. aut. Capezzi (M), 26’ s.t. Caputo rig. (E)

Empoli (4-3-2-1): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Bennacer, Capezzi (30’ s.t. Rasmussen), Krunic; Traore (36’ s.t. Brighi); La Gumina (20’ s.t. Mchedlidze), Caputo. All. Andreazzoli.

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie (33’ s.t. Bakayoko), Biglia, Bonaventura; Suso, Borini (28’ s.t. Cutrone), Calhanoglu (28’ s.t. Castillejo). All. Gattuso.

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Ammoniti: 46’ p.t. Calabria (M), 8’ s.t. Maietta (E), 10’ s.t. Capezzi (E), 38’ s.t. Laxalt (M).



Per quanto ha creato, avrebbe meritato probabilmente la vittoria, ma se non c’è riuscito la colpa è di un portiere in una serata straordinaria. Pietroper portare a casa la vittoria. E’ andato(palla regalata al limite dell’area piccola a Mchedlidze e successivo fallo da rigore sul georgiano). Fortuna poca, se si aggiunge. Restare fuori in una partita così, con tutta quella produzione offensiva della sua squadra, fa male.- L’assenza del Pipita si è fatta sentire soprattutto dopo l’1-0 di Biglia, quando il Milan ha avuto più spazio e più possibilità di segnare. Come detto, il raddoppio gli è stato impedito più volte da Terracciano, al suo primo campionato da titolare in Serie A. Ma nel duello dei numeri uno della Campania (Terracciano è della provincia di Caserta, il rossonero è di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli)- Se a Gattuso mancava il suo miglior giocatore,Proprio la soluzione a quest’ultima assenza ha contribuito al gol rosssonero. Andreazzoli ha pensato al giovanissimo. In pratica, ha tolto un giocatore utile alla fase creativa consegnandolo alla fase difensiva che conosce assai poco. Quando Krunic, in modo superficiale e imperdonabile, ha regalato proprio a Biglia la palla del gol, Traorè stava già pensando a ripartire e non era in marcatura dell’argentino, la cui conclusione è stata deviata da Capezzi in rete. Più tardi Andreazzoli l’ha liberato da compiti di marcatura e si è visto qualche buon suggerimento.- Il secondo problema dell’Empoli era lo scarso contributo di(bravissimo nell’uscita bassa), ha lavorato poco per la squadra e ha perso tutti i contrasti.dopo la deviazione del portiere milanista.- Se nella fase difensiva aveva qualche difficoltà per la lettura delle azioni empolesi più pericolose,. La mossa mirava a creare ancora più spazio per gli inserimenti delle due mezze ali: sulle loro conclusioni Terracciano è stato fenomenale.- L’Empoli ha avuto il merito di non mollare. Arrivava da 4 partite con 1 solo punto, aveva un gran bisogno del pareggio. A inizio ripresa ha alzato il ritmo, ma dietro il Milan ha retto bene.. Un attacco toscano si è spento sui piedi di Romagnoli che ha cercato di liberare l’area, zappando una zolla, volata più alta del pallone stoppato in piena area proprio da Mchedlidze; per rimediare all’errore Romagnoli ne ha commesso un altro, buttando giù il georgiano.Alla fine restavano due dati che faranno imbestialire Gattuso. Il primo:e questo stabilisce un record negativo per la Serie A. Il secondo:Sono cifre che lo manderanno su tutte le furie.