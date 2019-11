Il calcio prega per l'Albania: nella notte infatti un terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito la costa settentrionale del paese, vicino a Durazzo. La scossa è stata sentita alle 2:54 ora locale (le 3:54 in Italia) fino alla capitale Tirana, dove la gente è scesa in strada in preda al panico: il bilancio parziale parla di almeno 13 morti e circa 600 feriti, in una tragedia immane che ha sconvolto un mondo molto vicino al nostro. Il mondo del pallone ha voluto subito stringersi e inviare messaggi di supporto e sostegno alla popolazione albanese.



LE PAROLE DI TARE E I MESSAGGI DEL MONDO DEL CALCIO - "Dobbiamo restare tutti uniti e dimostrare solidarietà per dare una mano a questo paese in un momento di così grande difficoltà. È una tragedia, non riusciamo a uscire da questa situazione, c'è ansia e paura per questa ennesima tragedia. Sono già 11 i morti e tanti sono ancora sotto le macerie. Farò di tutto per aiutare il mio popolo": queste le parole commosse all'Ansa del ds albanese della Lazio Igli Tare, in merito al terremoto che tra la nottata e la mattinata ha sconvolto il suo paese. Tante le società e i calciatori che sui social hanno voluto mostrare la propria vicinanza al popolo albanese che al momento sono in grave difficoltà. In particolare i tanti giocatori albanesi del nostro campionato, da Hysaj, capitano della nazionale, a Strakosha, da Berisha a Dermaku.