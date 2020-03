Due scosse di rilevante intensità, poi altre più lievi, di assestamento. Si è svegliata così, nel panico, una Zagabria nella quale l'inverno non si è ancora concluso e nevica pure da qualche ora. Un terremoto, che toccato quota 5.3 nella scala Richter, con una profondità di 10 km e un epicentro al confine tra Croazia e Slovenia: è stato percepito in Friuli Venezia Giulia, in Veneto e persino a Pesaro e dintorni. Ha provocato danni strutturali soprattutto ai palazzi più antichi della città, lasciando le sue tracce principalmente nella zona del centro storico, dove si sono registrati alcuni crolli. E purtroppo c'è anche un ferito, in condizioni molto gravi: un ragazzo di 15 anni, finito sotto le macerie di un palazzo.



Tanta gente in strada, anche diverse donne incinte o appena diventati madri, che hanno abbandonato le loro stanze in ospedale per capire cosa stesse succedendo. Il tutto un giorno dopo il blocco imposto alla popolazione dalle autorità locali come misura contro il coronavirus.