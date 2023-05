La polizia portoghese ha perquisito ieri diversi uffici delle maggiori squadre di calcio del Paese - Benfica, Sporting e Porto - nell'ambito di un'inchiesta denominata 'Operazione penalty'. Per Benfica e Sporting le autorità giudiziarie hanno avviato l'istruttoria. Tra le sedi prese di mira da 67 mandati di perquisizione ci sono anche le case di alcuni calciatori e gli uffici della Gestifute, la società di Jorge Mendes, procuratore sportivo di molte star del panorama calcistico internazionale.



Gli inquirenti indagano per sospetta frode fiscale, truffa e appropriazione indebita. L'inchiesta prende spunto da documenti divulgati tempo fa dall'hacker Rui Pinto, che furono all'origine del cosiddetto scandalo 'Football Leaks'. Gli avvocati di Pinto, che è sotto processo in attesa di una sentenza - la cui lettura, originariamente fissata ad aprile, è stata rinviata al 13 luglio - non hanno voluto commentare la notizia. Ma il giovane ha subito twittato: "Nel 2015 il progetto Football Leaks diede il calcio d'inizio. Dopo centinaia di rivelazioni d'impatto globale, la palla è passata ora alla giustizia".