nella giornata di ieri, con la fragorosa rottura tra il patron Gerry Cardinale e Paolo Maldini e l'addio di quest'ultimo e di Frederic Massara pronto a consumarsi,lo scorso 31 ottobre e di un ingaggio da 4 milioni di euro netti ,di una squadra con la quale ha ottenuto un secondo posto, uno scudetto e una semifinale di Champions League nelle ultime tre stagioni. Tutte le sensazioni del momento portano ad una sua conferma senza se e senza ma, dovendo guardare ai soli risultati conseguiti nell'ultimo triennio, ma- Il lavoro di Pioli è stato certamente apprezzato nella forma e nella sostanza dall'attuale proprietà del Milan, ma è evidente che il venir meno dei suoi due principali riferenti per quanto attiene all'area tecnica alimenta il numero delle incognite su quello che sarà il futuro sportivo del Diavolo.- soprattutto delle criticità emerse in un'annata che ha portato i rossoneri a chiudere sul campo al quinto posto, ottenendo il pass per la prossima Champions League soltanto grazie alla penalizzazione accusata dalla Juventus -, rispettivamente l'amministratore delegato del club e il responsabile dell'area scouting che erediteranno da subito maggiori poteri a livello decisionale e, al di là di quelli che sono stati giudicati come investimenti non azzeccati nell'estate scorsa e che vengono imputati principalmente a Maldini e Massara. Oltre all'opportunità o meno di dare continuità dal punto di vista della conduzione tecnica.- Secondo quanto risulta a calciomercato.com,- accolta a Milanello come un fulmine a ciel sereno e che ha scatenato le prime dubbiose reazioni di alcuni degli esponenti di spicco dello spogliatoio, Leao e Theo Hernandez in primis -Che, come dicevamo, si trova a salutare all'improvviso due punti di riferimento per l'intero gruppo dopo l'addio ufficiale pure di Ibrahimovic, ma che al tempo stessoAlcuni rilievi, diretti o indiretti, arrivati dall'ormai ex direttore tecnico subito dopo l'eliminazione dalla semifinale di Champions per mano dell'Inter o le differenti valutazioni sull'andamento complessivo della stagione (che Maldini giudicava da 8, che l'allenatore ha ritenuto più da 7) hanno creato delle crepe importanti nella relazione tra i due. I primi effetti si sono visti già nella clamorosa giornata di ieri, ma ora in casa Milan può accadere davvero di tutto.