Il nuovo Milan monitora il mercato dei calciatori in scadenza di contratto che si svincolano a parametro zero. Attenzione a Marcus Thuram, obiettivo di antica data un po’ abbandonato ma pronto a tornare protagonista. Il figlio di Lilian è in uscita dal Gladbach e si prende a zero. Certo, ha pretendenti e chiede un contratto molto importante...



Evan N’Dicka, difensore dell’Eintracht Francoforte che il Milan ha trattato anche lo scorso anno, ora a un passo dalla Roma, può tornare d’attualità sempre secondo la Gazzetta dello Sport. Discorsi complessi, da sviluppare nelle prossime settimane.