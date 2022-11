Una forte scossa di terremoto ha colpito alle 7.07 la costa delle Marche. Secondo l'istituto di geologia e vulcanologia la magnitudo è di 5.7. L'epicentro è in mare, a una profondità di 8 km, localizzato a 27 chilometri dalla costa adriatica fra Fano e Senigallia. La scossa è stata sentita, oltre che nelle Marche, in tutto l'Adriatico fino a Trieste. Segnalazioni anche dall'Umbria e da Roma, Firenze, Bologna fino al nord Italia. In questo video le immagini all'interno di un supermercato ad Ancona.