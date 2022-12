Ilche brilla è oscurato dalla sua stella. Dopo il 6-1 contro la Svizzera, agli ottavi dei, la squadra diè turbata dal comportamento di. Come riportato da Record, il giocatore avrebbe minacciato di lasciare il ritiro durante una discussione con il ct.Come spiegato sempre dal quotidiano portoghese, la federazione avrebbe smentito la notizia.I problemi con Ronaldo sono iniziati nella sfida della fase a gironi contro la Corea del Sud, quando il tecnico Fernando Santos aveva deciso di sostituire il capitano a poco più di venti minuti dalla fine. Da lì la risposta stizzita del "7", non sfuggita alle telecamere:Una rabbia non celata, che ha portato al commento dello stesso ct in conferenza stampa:", la riflessione prima degli ottavi. "Questi problemi sono stati risolti in casa ed è tempo di pensare alla partita di domani, su cui siamo tutti concentrati". In quel momento, era già arrivata la decisione di virare sul rampante, scelta rivelatasi poi vincente su tutti i fronti.Difficile pensare che, dopo una tripletta così, l’attaccante delpossa tornare a sedersi in panchina. Così come resta improbabile ipotizzare una reazione calma di Cristiano Ronaldo qualora dovesse essere dirottato di nuovo fuori dall'undici titolareMa è una tregua armata, anche perché Ronaldo ieri non si è allenato con il resto della squadra.