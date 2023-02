Az önce @Cristiano ile konuştum.



Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz.



Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır. pic.twitter.com/OwnU93oShJ — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023

Şimdi de @bonucci_leo19 ile konuştum



Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi.



Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi. pic.twitter.com/6A4XKBvAQL — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 7, 2023

scende in campo per la sua terra, il difensore dell'ha messo all'asta la maglia numero 7 della, quella dell'ex compagno, con tanto di firma: l'obiettivo è di donare il ricavato per aiutare le zone terremotate. Il messaggio di Demiral: "Ho appena parlato con Cristiano. Ha detto di essere molto triste per quello che è successo in Turchia. Mettiamo all'asta la maglia autografata di Ronaldo nella mia collezione. Tutto il ricavato dell'asta verrà utilizzato nella zona terremotata".Non solo Ronaldo, anchecontribuirà con una maglia autografata.