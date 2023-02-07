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Una maglia per aiutare la Turchia. Merih Demiral scende in campo per la sua terra, il difensore dell'Atalanta ha messo all'asta la maglia numero 7 della Juventus, quella dell'ex compagno Cristiano Ronaldo, con tanto di firma: l'obiettivo è di donare il ricavato per aiutare le zone terremotate. Il messaggio di Demiral: "Ho appena parlato con Cristiano. Ha detto di essere molto triste per quello che è successo in Turchia. Mettiamo all'asta la maglia autografata di Ronaldo nella mia collezione. Tutto il ricavato dell'asta verrà utilizzato nella zona terremotata".
 

Non solo Ronaldo, anche Leonardo Bonucci contribuirà con una maglia autografata.
 
 