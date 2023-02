Il calcio in aiuto e in supporto delle vittime del terremoto, tremendo, che ha colpito la Turchia. I club più importanti della capitale turca, Besiktas, Fenerbahce e Galatasaray, si sono mobilitati per aiutare le vittime concedendo i propri stadi, il Vodafone Park, l'Ulker e il Nef oltre alle strutture Tacspor del Galatasaray ad Atasehir, e trasformandoli in centri di raccolta aiuti per le vittime del terremoto sotto il coordinamento dell'Afad (presidenza per la gestione dei disastri e delle emergenze).



Il Besiktas ha formato il "Comitato per gli aiuti" all'interno del club e attraverso il suo account sui social media, ha fatto richiesta per donazioni di sangue: "Invitiamo i nostri cittadini a donare il sangue in tutta la Turchia in giornata per le necessità che dovessero verificarsi nell'area terremotata".