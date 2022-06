Laattuale è un cantiere a cielo aperto. Un cantiere senza un grande budget a disposizione. In ogni settore della squadra, portieri a parte, sono necessari dei rinforzi, e in ogni settore ci saranno dei cambiamenti, chedovranno essere abili a mettere in atto senza grandi esborsi, e senza vendere i pezzi migliori dell'argenteria di casa.in difesa (il sostituto di Chiellini), in attacco (chi al posto di Dybala?), a centrocampo (il reparto più disastrato) e sulle fasce, sia in avanti che sugli esterni bassi (o sugli esterni a tutta fascia nel caso in cui il tecnico decidesse di passare al 3-5-2).