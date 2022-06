In attesa di definire il grande ritorno di Paul Pogba e di comprendere i margini di riuscita di altre operazioni strategiche come l'ingaggio di Angel Di Maria, di un sostituto di Chiellini in difesa e di un vice Vlahovic, la Juventus ha chiuso la trattativa per trattenere uno dei giocatori ritenuti ancora centrali nel progetto di Massimiliano Allegri.



Secondo quanto appreso da calciomercato.com, è arrivata la fumata bianca per il rinnovo di contratto fino a giugno 2025 di Mattia De Sciglio. Il difensore classe '92, in bianconero dal 2017, ha accettato le condizioni economiche proposte dal club e ha già firmato il nuovo accordo. Si attende soltanto la comunicazione ufficiale da parte della Juventus.