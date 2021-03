Difficile in questo momento invece ipotizzare che la Juve possa fare cassa in maniera sensibile dai giocatori andati via a titolo temporaneo negli scorsi mesi. Anzi, più che di tesoretto, si rischia sempre più di dover parlare di una zavorra di rientro almeno dal punto di vista degli ingaggi. E quando la stagione si avvia alle ultime curve ci sono ancora tutta una serie di punti interrogativi riguardo la gestione di quei giocatori che in ogni caso restano fuori dal progetto.