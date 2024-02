Test Europa League per il Milan contro il Rennes

Dopo aver fallito con non pochi rimpianti la qualificazione agli ottavi di finale della Champions, il Milan ci riprova in campo internazionale con i playoff dell’Europa League, dove spera di aver maggior fortuna. Quest’anno il bilancio casalingo dei rossoneri in Europa non è stato per nulla esaltante avendo all’attivo solo la vittoria per 2 a 1 con il Paris Saint Germain, poi il pareggio 0 a 0 con il Newcastle e la sconfitta per 3 a 1 contro il Borussia Dortmund.



In questo second round europeo della formazione di Pioli il primo avversario, che domani sera ospiterà a San Siro con fischio d’inizio alle 21, sono i francesi del Rennes reduci da una striscia di vittorie iniziate lo scorso 20 dicembre. Primo confronto di una doppia sfida, il ritorno si disputerà il 22 febbraio prossimo sempre alle 21, con in palio l’accesso agli ottavi di finale della competizione continentale.



I pronostici alla vigilia dei betting analyst di BetFlag confortano le aspirazioni del Milan per l’1 a 1,70, distante dall’X a 3,90 ed ancor di più dal 2 del Rennes a 4,90. Ancora una volta è Giroud in testa alla speciale classifica del possibile primo o ultimo marcatore della partita a 5,50, con a seguire Jovic a 6,75, Leao a 7,50, Okafor a 7,75, Camarda e Pulisic a 8,25, Loftus-Cheek a 8,50, Chukwveze a 9,50, Zeroli a 10,00 e quindi a seguire tutti gli altri.