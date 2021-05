a seguito di un tampone rapido antigenico effettuato massimo 48 ore prima dell’evento. Bisognerà indossare la mascherina all’ingresso e poi sarà facoltativa. All’uscita, i clienti dovranno sottoporsi ad un nuovo tampone.. Le regole da seguire saranno le stesse del test di Gallipoli, quindi mascherina indossata all’ingresso e partecipazione consentita solo se si è negativi al COVID o già vaccinati. L’obiettivo, seguendo i protocolli redatti dai virologi Bassetti e Locascio, è quello di aprire il prima possibile e seguendo tutte le procedure di sicurezza in vigore.Alcuni tentativi di affollamenti di questo tipo sono già stati svolti in passato. Ad Amsterdam, ad esempio, lo scorso 9 marzo sono state accolte 1300 persone nello Ziggo Dome, la più grande arena musicale della capitale olandese. In quel caso, i partecipanti sono stati suddivisi in cinque “bolle” da 250-300 persone e ognuna delle quali doveva rispettare diverse regole.Un altro test è stato svolto a Barcellona, al Palau de Sant Jordi, dove la band "Love of Lesbian" ha suonato davanti a 5000 spettatori tutti muniti di mascherina e ammassati come ai vecchi tempi. Pure in questo caso, nessun tampone post-serata è ritornato positivo.