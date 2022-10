Archiviate le prestazioni in Champions League il Milan e la Juventus domani, sabato 8 ottobre, si ritroveranno a San Siro alle 18 per disputare uno dei più classici confronti del calcio italiano. È sicuramente il big match della nona giornata dal quale squadre e tifoserie cercano riscontri per meglio comprendere quali possono essere i possibili obiettivi stagionali. I rossoneri, campioni d’Italia in carica, con diciassette punti conquistati sono in ritardo dalle prime della classe Napoli ed Atalanta di tre punti che diventano sette per i bianconeri capaci sinora vincere solo tre partite, tutte tra le mura amiche. Fuori casa la formazione di Allegri è ancora alla ricerca del primo successo stagionale e di un risultato significativo dopo qualche segnale di ripresa all’indomani dei convincenti successi contro il Bologna e gli israeliani del Maccabi Haifa. I milanesi, invece, tornano in campo dopo la scoppola rimediata contro il Chelsea che comunque non ha compromesso le aspettative di qualificazione in un girone particolarmente equilibrato. Le difficoltà del confronto sono racchiuse nelle quote proposte che banca l’1 alto a 2,10, distante comunque dal 2 a 3,60 con l’X che moltiplica per 3,40.