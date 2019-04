Prende ufficialmente vita il progetto del nuovo stadio del Real Madrid, che sarà pronto fra 4 anni. I lavori prenderanno il via alla fine di questa stagione, con la demolizione di alcune parti del Santiago Bernabeu. Il 'nuovo Bernabeu' conterrà 82 mila posti (circa un migliaio in più rispetto all'attuale impianto) e presenterà all'esterno un sistema di luci simile a quello dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Inoltre, potrà essere coperto all'occorrenza da un tetto retrattile, sotto il quale verrà posto uno schermo a 360 gradi. Come spiega Marca, il progetto avrà un costo di oltre 500 milioni di euro, con pagamento dilazionato su 25 anni.



Il club madrileno ha intenzione di rendere il proprio stadio un centro d'intrattenimento, in piena linea con le concezioni contemporanee. Così lo descrive il presidente Florentino Perez: "Un grande progetto per il futuro del Real, che amplificherà le emozioni dei tifosi. Un'architettura all'avanguardia e una potente fonte di ricavi. Il migliore stadio del mondo, che verrà riconosciuto come la casa della miglior squadra del 21° secolo."