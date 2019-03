Nuovo aggiornamento nel "caso Isco". Ieri il fantasista del Real Madrid non è stato incluso da Solari nella lista dei 18 giocatori per la sfida contro l'Ajax, che ha poi sancito l'eliminazione delle Merengues dalla Champions League. L'ennesima esclusione di questa stagione, presa male dall'ex Malaga: come riporta Marca, Isco non si è presentato al Santiago Bernabeu per seguire la partita insieme agli altri compagni. Un chiaro segnale di come la storia col Real stia ormai arrivando agli sgoccioli per il classe '92, obiettivo della Juventus.