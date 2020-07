The André torna in tour. Il 25 luglio ai Giardini Estensi di Varese ci sarà il live di The André, artista è stato capace di omaggiare Fabrizio De André ma anche di raccontare, non senza ironia, la nuova musica pop.L’anno appena trascorso ha visto il cantautore partecipare a diversi festival (come Home Festival, Goa Boa per citarne alcuni), e importanti rassegne come Wired Festival, Musicultura e Sponz Fest. Non solo sui palchi, ma anche sul piccolo schermo, come ospite di tutte le puntate di Extra Factor, dove ha duettato con Achille Lauro e Chadia Rodriguez, e di Una storia da cantare, la trasmissione di Rai Uno con Enrico Ruggeri dedicata a Fabrizio De André.Questo percorso, iniziato con il debutto discografico THEMAGOGIA – Tradurre, tradire, trappare (Freak & Chic/Artist First) uscito lo scorso gennaio, chiude un capitolo dove l’artista è stato capace di omaggiare Fabrizio De André ma anche raccontare, non senza ironia, la nuova musica pop.Ora The André si rimette in discussione, è pronto a mostrarci la persona dietro la voce, a svelarci un artista inedito, che senza perdere il pungente sarcasmo è finalmente pronto a mettere in musica la sua personale visione.Venerdì 13 marzo è uscito CAPTATIO BENEVOLENTIAE, il primo inedito di The André per Mescal e Freak&Chic, in distribuzione Believe. Questo singolo è di fatto una meta canzone, uno sfogo e allo stesso tempo un modo per chiedere il permesso di potersi raccontare. Già dalle prime strofe ci introduce nel nuovo mondo, più personale e inedito, dove la voce perde l’accento e la scrittura si fa intima, trasportandoci sotto il cappuccio di un ragazzo capace di scrivere canzoni.The André: "Captatio benevolentiae racconta la triste storia di un giovane costretto ad acconsentire alle richieste di una folla virtuale. Un grido di ribellione miltoniano lo strappa da questa schiavitù: perché cantare le bellezze altrui quando si possono cantare le proprie schifezze? Piuttosto che servire in paradiso, meglio regnare all'inferno".