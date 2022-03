Negli ultimi anni, il personaggio dell’iconico vigilante dei fumetti della DC Comics è stato spremuto più e più volte sul grande schermo., tra Ben Affleck che darà il suo addio al personaggio e il ritorno di Michael Keaton.Il regista di Cloverfield riesce pienamente nell’impresa di distaccarsi completamente dalla pesante eredità lasciata dalle ultime trasposizioni, tra Nolan e in parte Snyder, offrendoci un’inedita versione del personaggio mai vista prima al cinema.che fa giustizia a modo suo, attraverso rabbia e vendetta, quella stessa vendetta con cui lui stesso si apostrofa. Qui non esiste redenzione, c’è solo una realtà scomoda dentro la quale dai bassifondi non ci si rialza,L’abilità di Reeves è stata quella di dar vita a, conducendoci all’interno di una Gotham sporca e piovosa, dove incombe costante la criminalità. Da subito si assiste a un, le cui circostanze (l’uccisione dei genitori in tenera età) lo hanno portato a crescere e sentire troppo presto il peso del mondo sulle proprie spalle, quale addossarsicon una pesante eredità lasciata da una famiglia vittima anch’essa della corruzione, e questo disagio ci viene restituito da unche ancora una volta si conferma un grande interprete, capace attraverso un semplice sguardo di rappresentare al meglio sia l’impotenza e l’inettitudine di Bruce Wayne che l’ira repressa del suo alter ego che durante il film ha modo di manifestarsi, evolversi e maturare.(interpretato da un intenso e inquietante), che si rivela essere quasi la versione distorta del protagonista. Anche egli è un orfano, carico di rabbia, ma a differenza della sua controparte non ha alcuna ricca eredità, ed è consapevole del fatto che la giustizia sa essere cieca o poetica, maragion per cui si sente abbandonato e ricorre a omicidi e enigmi letali, seminando il panico, quello stesso panico di cui si serve il crociato incappucciato piombando violentemente contro la criminalità.che alimenta il processo di maturazione del protagonista, che lo porterà gradualmente a scorgere quell’impercettibile bagliore di speranza per ogni vita innocente salvata.