Mancano poco più di 24 ore e all'Ataturk Stadium di Istanbul la finale diprenderà il via e vedràaffrontarsi per il trofeo più ambito, per la coppa dalle grandi orecchie, sentendo un'ultima volta la musichetta e quelche sarà urlato a squarciagola dai tantissimi tifosi interisti che hanno viaggiato verso la città turca.Calciomercato.com con Emanuele Tramacere sarà LIVE su Twitch a partire dalle 19.00 con il punto da Istanbul con il nostro inviatoche ci racconterà le ultime dalle conferenze stampa e il clima in città. Poi avremo il super ospite, l'ex-interista e figlio d'arteche la Champions ha avuto modo di viverla da vicino con i nerazzurri nella stagione 2002/03. Infine il nostro direttoreci presenterà la sfida e chi potrà uscirne vincitore. Nel mezzo un punto sul Milan del dopo-Maldini cone sui progetti della Juve con Allegri conde IlBianconero.com.