"., il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, regala una visione più intima del calcio e dei suoi protagonisti: da oggi è disponibile sulla piattaforma "", una serie originale che ripercorre i match chiave della carriera di tre grandissimi del pallone,e il leggendario allenatore. Nove episodi da 25 minuti ciascuno, la serie non si propone solo di raccontare tre incontri significativi per ognuno dei tre personaggi, ma di farli vivere in maniera coinvolgente, svelando aspetti inediti e tutte le emozioni di quelle notti tramite interviste e testimonianze di chi vi ha partecipato, dai giocatori ai giornalisti fino anche ai tifosi.. "Forse la miglior partita della mia carriera, mi fa ancora venire i brividi" esordisce O' Ney mentre le immagini scorrono, ricordando La Promessa (titolo dell'episodio) di realizzare due gol per aiutare i blaugrana a rimontare il 4-0 dell'andata e tutto l'avvicinamento a una delle gare più iconiche della Champions League recente. La preparazione negli spogliatoi raccontata dal brasiliano e dal suo compagno e connazionale, i battiti di chi quella partita l'ha vissuta da dietro un microfono come il telecronista francese, il turbinio e il contrasto di emozioni dei tifosi delle due squadre tramite la testimonianza del catalanoe della controparte parigina. L'euforia del Camp Nou dopo i primi tre gol e il gelo calato dopo il gol di: "3-1, siamo fottuti" racconta un onesto Neymar. Ma "" non è una sterile rassegna di highlights, è soprattutto vivere il lato più umano dei momenti chiave di quella notte: la grinta di O' Ney, che dopo il giallo segna una punizione magistrale; la sensibilità di un campione comeche decide di affidare il rigore più pesante proprio al compagno brasiliano; la gioia di un eroe insospettabile comeall'ultimo secondo.Un climax di emozioni che accompagna la visione della puntata dal primo minuto al 6-1 e regala una lettura diversa della gara. Conoscere già il risultato e lo sviluppo di quella che è ricordata come la più grande rimonta nella storia della Champions League non inficia la fruibilità del prodotto offerto da "", che va a cercare qualcosa di più restituendo appunto il lato più umano dell'episodio: le lacrime di gioia dei tifosi blaugrana al fischio finale contrapposte a quelle di disperazione dei parigini rendono l'idea di come nell'analizzare Barcellona-PSG non ci si possa limitare al solo campo, la testimonianza di chi ha giocato come Rafinha e chi ha commentato come Laurens restituiscono calore alla cronaca.