Se, parafrasando il rapper Salmo nel brano Russel Crowe, bastasse un solo talent show per dire quanto è inutile andare in un talent show si potrebbe chiamarlo per nome:del format musicale di origine olandese.Come dare torto al leader degli Afterhours (che proprio settimana scorsa ha esordito con la seconda stagione del suo ottimo programma Ossigeno su Raitre), se si considera la scarsa competenza musicale della showgirl italiana, basti pensare ad esempio allequando conduceva Quelli che il Calcio. Affidare alla Ventura (e al bigottismo della Rai) la scelta della giuria non è stata certo una mossa vincente.In un panorama musicale che, piaccia o no, sta cambiando e sta vivendo una fase rivoluzionaria che non si riscontrava dagli anni ’70, lasciarsi sfuggire personaggi come(capro espiatorio della diseducazione dei giovani creato dall’ipocrisia di chi non sa educare le nuove generazioni ma non riesce ad ammetterlo) e(giudicato per l’apparenza senza badare ai reali, validi, contenuti: ascoltare il nuovo album 1969 per credere) in virtù del poco più che cantante dialettalee dell’ereditierasa molto di difensivismo poco vincente.nella partita più importante della stagione: se non si rischia, difficilmente si otterranno buoni risultati. E così: qualche buon risultato negli ascolti (forse) ma poca concretezza finale., artista vero che con i Bluvertigo ha fatto un pezzo di storia della musica italiana anni ’90, e, che tanto con i Club Dogo quanto da solista e produttore ha dato un grande contributo alla scena rap di casa nostra.Troppo poco forse, per ribaltare un format che, come prodotto di qualità, in cinque edizioni ha saputo offrire alla discografia solo unaper non cadere nel dimenticatoio.Quest'anno c'è anche una versione radiofonica del programma: The Voice of Radio2, condotto danella vacanza di Pasqua trascorsa in Marocco col figlio Santiago. ​Anche nel caso del talent di Sky, però, i dubbi sull’efficacia dell’edizione 2019 rimangono elevati, considerando cheSiamo ancora a inizio stagione ma c’è il grosso rischio che tra un talent e l’altro, in virtù della legge del mercato e di troppa gente che suona più per la fama che per passione e vocazione, a perdere possa essere proprio la musica in tv.