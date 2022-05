C'è grande entusiasmo fra le fila del Milan in vista dell'ultima gara a San Siro di questa stagione. Oggi pomeriggio contro l'Atalanta a partire dalle 18 i protagonisti rossoneri scenderanno in campo davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di continuare a sognare lo scudetto. Fra i più carichi, anche sui social, c'è il terzino Theo Hernandez, che ha pubblicato una foto sul proprio profilo Twitter con il commento: "Siamo pronti per l'ultima partita in casa della stagione! Forza Milan!".