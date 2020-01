Le facce di Galliani e l’ok a Maldini dopo il gol di Hernandez pic.twitter.com/jrdNwxsIij — Claudia (@endlessfever) January 15, 2020

. Sì, perché al Milan, a sinistra, c'è una forza della natura, inesauribile, che non si ferma mai. Lo ha fatto vedere sin da subito, sin dall'amichevole estiva col, dove per 45 minuti, prima dell'infortunio alla caviglia, ha mostrato tutto il suo repertorio: accelerazioni continue, forza, qualità nel cross, ottimo dribbling., corteggiato e voluto daS​i porta dietro una nomea non bellissima sulla sua gestione, ma in questi primi giorni ha lavorato sodo, è stata una scoperta". Così, Marco, che ha iniziato questa stagione sulla panchina rossonera, parlò del francese il. "​E' un giocatore fortissimo, con tanta potenzialità. E' giovane, deve crescere, ma ci darà una grandissima mano" così, invece, Pepe2 giorni dopo, il 22. Sintomo che davvero, sin da subito,Arrivato dalper circa 20 milioni di euro, dopo un anno di prestito alla, ha firmato un contratto quinquennale, fino al 2024, con la società rossonera. E, dopo l'iniziale infortunio, ha iniziato a prendere le misure: le prime tre presenze, tre ko. Poi...ma soprattutto la sensazione che a sinistra, il Milan, può sempre creare qualcosa. Se ne è accorto anche, a Cagliari: è del 19 rossonero l'assist allo svedese per il suo primo gol del secondo capitolo milanista. E ieri, in Coppa Italia, ha risposto a: il polacco ha realizzato il quinto gol stagionale, diventando il miglior marcatore della rosa; il francese ha risposto, riprendendolo a primo posto. E, sempre ieri, contro laSì, perché ieri, a San Siro, era presente anche Adriano, il dirigente principe deldi Silvio. E quando Theo ha recuperato il pallone, partendo dritto, veloce e verticale verso l'area di rigore avversaria, scaraventando il pallone alle spalle di, l'attuale amministratore delegato delha fatto una delle sue facce.Accompagnato dal gesto dell'ok a Maldini, autore del colpo. Theo ha conquistato tutti, da Giampaolo a Pioli (che lo ha bacchettato, da vero allenatore, per l'approccio alla partita),E non vuole fermarsi.@AngeTaglieri88