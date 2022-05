Il difensore del Milan Theo Hernandez è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 contro l'Atalanta: "Il gol? Ho preso coscienza ora. Faccio tutto per questa squadra, è una sera incredibile con questa gente e in un San Siro così...".



LA PRODEZZA - "Sono partito e ho detto 'Vado fino alla fine'. Questo gol è il più bello e più importante della mia vita. Per lo scudetto manca una settimana, dobbiamo continuare. Non guarderemo l'Inter insieme, adesso uscirò con mio figlio".