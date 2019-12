. Perché tra operazioni complesse e giovani con potenziale, la dirigenza rossonera nell'ambito di un mercato complicato ha portato a casa uno dei migliori laterali mancini in circolazione: spinge tantissimo, segna e fa segnare, cresce anche nella fase difensiva.. Un autentico boom per il francese che sta convincendo tutti, un affare su cui il Milan non ha mai avuto dubbi nonostante il carattere particolare di Theo che in rossonero ha smussato anche quell'aspetto.- Non a caso, in Spagna iniziano già a circolare indiscrezioni su; naturale a fronte dell'ottima stagione di Theo Hernandez fin qui, ma di certo non c'è alcuna apertura dal Milan. Anzi:anche a fronte di proposte importantissime, c'è la volontà di andare avanti insieme anche per il 2020/2021 perché Theo è ritenuto un perno della squadra. L'entourage ha memorizzato, il ragazzo ha gradito, la strada è segnata. Un grande colpo da proteggere e blindare.