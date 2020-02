Un'altra dimostrazione di amore. Theo Hernandez si conferma inserito al 100% nell'ambiente Milan e lancia continui segnali di affetto al club rossonero. Qualche settimana fa, l'ex giocatore del Real Madrid aveva invitato i suoi followers su Twitter a scrivergli alcune domande personali. Nei giorni scorsi, un utente gli ha domandato: "Hola Theo! Ti vedi capitano del Milan in futuro? È una tua aspirazione fare la storia di questo club?". Immediata la risposta del francese: "Ve lo immaginate? Sarebbe un sogno".



SU IBRAHIMOVIC - "Zlatan è un giocatore di livello divino. Tre parole per descrivere il Milan? Onore, storia, gloria. Qui tutti i compagni mi aiutano, non posso lamentarmi".