Vigilia di Champions League per il, domani (mercoledì 12 aprile, ore 21) arriva il Napoli a San Siro per l'andata dei quarti di finale.difensore rossonero, presenta la sfida in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "E' vero che abbiamo avuto tante partite belle, ma penso che quella di domani sarà molto importante".- "Penso di no, domani è un'altra partita. Ci aspettiamo un Napoli forte, dobbiamo preparare molto bene questa partita".- "Per me essere il vice capitano del Milan è un grande onore. Come ho sempre detto, dal primo giorno che sono qua sono stato felice. Pallone d'oro? Non si sa mai, pensiamo alla partita di domani".- "Se c'è o non c'è non cambia niente, sono tutti forti. Chi giocherà lo farà bene"- "Tra 5 o 6 anni? Voglio restare qui il più possibile, ma nel futuro non si sa mai. Ora sono concentrato sulla partita più importante che abbiamo"- "Il Milan può vincerla, dobbiamo fare quello che sappiamo e abbiamo lavorato per farlo. Poi vedremo"- "Non dobbiamo onorare niente, tutti sanno nel mondo che il calcio italiano è importante"- "Sentiamo la responsabilità per caricare gli altri, sia io che Giroud. Dobbiamo parlare per scendere in campo al massimo".- "E' una gara importantissima, l'ho detto. Dobbiamo lavorare per scendere in campo al massimo, a San Siro siamo in dodici".- "L'ho fatto per il mio bambino, era il suo compleanno. Non c'entra nulla il Napoli".- "Sono stato un po' male ma ora sto tornando".- "Siamo diversi, ognuno ha le sue caratteristiche. Non siamo simili".- "Può diventare ancora più forte, come Mbappé. Sono entrambi molto forti, sta al mister migliorarlo (ride, ndr)".