Il terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez ha dichiarato a Sky Sport: "Siamo felici di poter tornare a giocare, vogliamo fare il meglio possibile per la prossima annata. Mancano ancora 12 giornate di campionato e dovremo dare il massimo per qualificarci in Europa League o magari in Champions, non si sa mai. Ibrahimovic lo conosciamo tutti, ci ha dato molto. Ora che si è infortunato ci manca un leader in squadra, speriamo rientri presto e che ci possa aiutare".



"Sono molto felice al Milan, ringrazio i miei compagni di squadra e Maldini che mi ha portato qui. Il mio futuro? Sono venuto qui per restare, sto facendo una grande stagione e nella mia testa c'è solo il Milan. I tifosi mi vogliono bene e questa è la cosa più importante. Sono molto contento che i tifosi siano soddisfatti del mio lavoro, voglio continuare a dare il meglio".