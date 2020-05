. Paolo Maldini ne va giustamente orgoglioso come tutta l'area tecnica del Milan, l'obiettivo è di ripartire da acquisti simili e la società in questi giorni ha voluto rassicurare diversi giocatori. Tra questi anche Theo, il laterale mancino che ha conquistato tutti e che, si sente amato e considerato come mai prima in carriera, sente di poter dare ancora tantissimo. Insomma, nessuna intenzione di cambiare aria a breve termine.VALUTAZIONE IN SALITA - C'è di più: anche con la crisi economica che sta creando problemi ai club per il Coronavirus, la dirigenza rossonera non intende abbassare l'asticella del prezzo per il laterale mancino e ne fa una. Stravolta rispetto ai 20 milioni pagati un'estate fa, più che raddoppiata. Ma anche rispetto alle cifre vicine ai 30 milioni che circolano all'estero quando si accosta Hernandez al PSG o ad altre realtà, cifre che non trovano alcun riscontro nell'idea attuale del Milan che, anzi la convinzione è che tra un anno possa valere anche più di 45/50 milioni., Theo ha gradito e manda segnali d'amore. In estate ci sarà un muro a fronte di eventuali offerte, chi volesse superarlo negli anni a seguire sa già che per il Milan costa molto caro.