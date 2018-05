Thiago Alcantara, fuoriclasse del Bayern Monaco e della Spagna, fratello di quel Rafinha ora all'Inter ma di proprietà del Barcellona, parla proprio del numero 8 nerazzurro al Mundo Deportivo: "Rafa è sempre stato la felicità fatta persona, ma è vero che molto, se non tutto, passa dal calcio. Se giochi e lo fai bene, allora ti senti soddisfatto. Lui stava cercando proprio questo, voleva sentirsi importante all’interno di una squadra. Era reduce da un grave infortunio e ha dovuto lottare duramente per essere un giocatore chiave all’Inter".



SUL FUTURO DI RAFINHA - "Rafa deve decidere l’opzione migliore. Ma se è felice in un posto, non c'è bisogno di cambiarlo".



SU INIESTA - "ndrés è un giocatore speciale, non solo per il Barça, ma per tutto il calcio. Il livello che ha mantenuto anche nel suo ultimo anno è stato spettacolare. Nella finale di Coppa sembrava che avesse 20 anni. In Germania mi chiedono spesso come sia Andres negli spogliatoio. Lo adorano anche qui, sebbene non conoscano la grande persona che è. In campo è un genio. Ci ha regalato le più grandi gioie del calcio, come la finale di Coppa del Mondo. È un peccato perderlo ora al Barça, ma continuerà comunque a giocare".



SUL PROPRIO FUTURO - "Sono un giocatore del Bayern, sono molto felice di godermi il momento, non voglio considerare il futuro. Ho rinnovato con il Bayern l’anno scorso, ma il calcio è molto complicato….Sono comunque concentrato sul presente, anche perché adesso ci sono i Mondiali".