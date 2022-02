Non è andato giù al'episodio nel finale della sfida persa contro lae con l'episodio del rigore poi segnato da Abraham a gara finita che ha deciso la partita. L'ex-Inter è arrivato a chiedere, nel post partita via conferenza stampa e interviste in tv, lo stesso trattamento di scuse ottenute ad esempio dalin seguito proprio alla vittoria dello Spezia con l'ormai noto errore di Serra."La manata in faccia, secondo l’arbitro è stata giallo. L’arbitro mi ha detto che se quando giocavo mi piaceva prendere le manate in faccia. Dopo ho avuto modo di parlarci e io gli ho detto che ho perso una finale di Champions per una simulazione (di Busquets nel ritorno della semifinale Barcellona-Inter) come ha fatto il giocatore della Roma. I giocatori non aiutano, poi c’è stata confusione nella squadra arbitrale"."La responsabilità è di tutti, io mi ci metto sempre dentro. Inter-Liverpool in Champions è stata uno spettacolo, ma anche per la correttezza in campo dei giocatori e per gli arbitri. In questo momento mi aspetto le scuse allo Spezia Calcio”."Aspetteremo dagli arbitri le scuse che fanno alle grandi squadre. Mi viene da ridere per non piangere, ho piacere a guardare le partite in Europa mentre gare come quelle di stasera non ti fanno commentare niente. Come Spezia Calcio ci aspettiamo delle scuse”.“Ci sono dei dubbi su una cosa abbastanza chiara come Maggiore che toglie la palla,. Abbiamo avuto tanti episodi a sfavore in passato, poi è chiaro che ora la pressione si stia alzando, lo Spezia in questo momento si aspetta delle scuse”."Ora vogliamo le scuse allo Spezia, perché anche noi ne abbiamo diritto, noi paghiamo le tasse e siamo iscritti al campionato. Le meritiamo. Mi viene da ridere per non piangere".