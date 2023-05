Imminente incontro fra Thiago Motta e Joey Saputo, appena rientrato a Bologna per definire il futuro dell'allenatore italo-brasiliano. All'appuntamento fissato per l'inizio della prossima settimana parteciperanno anche l'ad Fenucci, il dt Sartori e il ds Di Vaio.



Thiago Motta che ha un contratto fino al 2024, l'ipotesi 2025 verrà toccata eccome, ma non certo prima della fine del campionato. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, delle numerose voci di mercato il Bologna teme soltanto quella legata al Paris Saint-Germain.



Con Posch, Schouten, Ferguson, Lucumi e (se possibile) Moro e Cambiaso, Thiago Motta vuole tenere pure Dominguez. Ma il Siviglia spinge e offre tanto al centrocampista argentino, seguito anche da Lazio e Fiorentina: trattenerlo sarebbe un'impresa e quindi il tecnico chiederà un sostituto all'altezza sul mercato.