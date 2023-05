Ha ribaltato il Bologna portandolo all'ottavo posto in classifica, e adesso si gode tutti i complimenti. Voci di mercato comprese, con l'accostamento alla sua Inter, lì dove ha scritto la sua storia con il Triplete. Parliamo di Thiago Motta, che alla vigilia della sfida in casa dell'Empoli, ha parlato pure del suo futuro.



"Se ho parlato col Presidente Saputo del futuro? Ci siamo visti sì, abbiamo fatto una chiacchierata per delineare le linee future - le parole del tecnico dei felsinei -. Per dare tutti il massimo impegno da qui alla fine. Vedremo poi come sviluppare quanto ci siamo detti". Thiago Motta è sotto contratto col Bologna fino al 2024.